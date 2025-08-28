Литва теж ігнорує санкції Угорщини проти "Мадяра": наші двері відкриті для вас

У Литві заявили, що з радістю вітатимуть у себе командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді, відомого за позивним "Мадяр", попри санкції Угорщини, які передбачають заборону на в'їзд.

Про це в Х написав міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс, повідомляє "Європейська правда".

Будріс назвав рішення Угорщини щодо санкцій проти Бровді "ганебним вчинком".

"Командире Мадяр, дякуємо вам за вашу мужність у протистоянні агресору та захисті України і нашого неба від ракет і дронів Кремля", – написав литовський міністр.

Він також додав, що "двері Литви завжди будуть відкриті для вас".

Раніше також міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запросив "Мадяра" до своєї країни, ігноруючи санкції Угорщини.

Повідомляли також, що Міністерство закордонних справ викликало посла Угорщини у відповідь на санкції Будапешта проти командира Сил безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді.

Сам Бровді порадив угорському прем’єру Віктору Орбану "запхати в дупу" ці санкції.