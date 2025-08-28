Писториус о российских дронах в Германии: "С этим не так много можно сделать"

Министр обороны Германии Борис Писториус сказал, что не удивлен сообщениями о пролетах российских дронов в его стране, но возможности противодействовать этому ограничены.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel, об этом он сказал после встречи с министром обороны Испании Маргаритой Роблес в Берлине в четверг.

Писториус сказал, что Бундесвер не отвечает за мониторинг гражданской территории или дорожных сообщений в Германии, если речь идет о беспилотниках.

"Но да, тот факт, что дроны также летают где-то над гаванями и железными дорогами, не должен никого удивлять. Но с этим не так много можно сделать", – добавил немецкий министр обороны.

Он рассказал, что часто очень трудно определить, откуда осуществляется управление беспилотниками, и добавил, что защита военных объектов в Германии была усилена.

"Но это постоянная игра в кошки-мышки технического характера между тем, что делают разработчики беспилотников, и тем, что мы можем сделать, и это тоже часть правды", – сказал Писториус.

Ранее The New York Times со ссылкой на источники сообщило, что Россия или ее представители запускают беспилотные самолеты-разведчики над маршрутами, которые США и их союзники используют для перевозки военных грузов через восточную часть Германии.

Перед этим сообщали, что в период с января по март этого года над важными объектами в Германии было зафиксировано 536 беспилотников.