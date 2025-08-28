Национальный музей Чехии снял флаг Украины для рекламы выставки окаменелостей

С Национального музея Чехии в Праге сняли флаг Украины, который висел там после начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году, заменив афишей с рекламой новой выставки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Вместо флага Украины на фасаде Нацмузея в Праге висит реклама выставки уникальных окаменелостей предков человека Люси и Селама, которые Эфиопия предоставила в аренду Чехии.

Vlastenci slaví. Ukrajinskou vlajku nahradila Lucy. pic.twitter.com/XQbk711D7G – Poslední skaut™ (@Posledniskaut) August 28, 2025

"Учитывая необходимость рекламы этого исключительного события мирового масштаба, нам нужно сейчас использовать все презентационные площади на фасаде исторического здания", – сообщила в комментарии Novinky пресс-секретарь Национального музея Кристина Квапилова.

Флаг Украины на фасаде Национального музея висел еще в середине 2025 года.

Фото: Novinky

Перед этим в социальных сетях начала распространяться информация, что снятие украинского флага было требованием эфиопской стороны, которая предоставила в аренду окаменелости.

К снятию флага Украины ранее призывали и некоторые антиукраинские политики в Чехии – в частности лидер ультраправой партии SPD Томио Окамура и спикер коммунистической партии Stačilo! Роман Роун.

Чешский министр культуры Мартин Бакса ранее подчеркивал, что флаг Украины на здании останется.

Против размещения флага в прошлом произошло несколько протестов. Например, в марте 2023 года активист Ярослав Попелка призвал снять его во время антиправительственной демонстрации в Праге на Вацлавской площади.

Позже Попелку за это приговорили к шести месяцам условного заключения, которое в 2024 году заменили на реальное.