Финляндия и Польша думают над восстановлением болот для защиты от танков РФ

Финляндия и Польша рассматривают возможность увлажнения высушенных торфяников для создания защитных барьеров против потенциального наземного вторжения России.

Об этом говорится в публикации France 24, пишет "Европейская правда".

С момента вторжения российских танков в Украину в 2022 году европейские страны, граничащие с Россией, усилили безопасность на своих восточных границах.

Финляндия недавно завершила строительство первого участка забора вдоль 1340-километровой границы с Россией и пристально следит за увеличением движения российских войск по ту сторону границы.

Этим летом Польша добавила защитные минные поля к 20-километровому участку границы с Россией и Беларусью в рамках своей разветвленной программы развития оборонной инфраструктуры "Восточный щит".

Сейчас члены НАТО обращаются к природному миру, чтобы еще больше укрепить свою оборону – путем восстановления торфяных болот.

Водно-болотные угодья, где накапливается торф, состоят из губчатой, заболоченной почвы, непроходимой для танков. Обычно они расположены в прохладных северных климатических зонах и разбросаны по всей территории северных и восточных европейских стран, граничащих с Россией и Беларусью.

Министерства обороны и охраны окружающей среды Финляндии осенью начнут переговоры о запуске пилотного проекта по восстановлению торфяников.

В Польше министерство обороны заинтересовано в восстановлении водно-болотных угодий вдоль восточной границы, и сейчас продолжаются переговоры между учеными и министерствами обороны и охраны окружающей среды.

В июне немецкий аналитический центр по вопросам торфяников, Greifswald Mire Centre, призвал ЕС создать фонд в размере до 500 млн евро для финансирования планирования и восстановления влажности 100 тысяч гектаров земли.

"Естественно влажные и восстановленные торфяники являются непроходимыми для танков, что замедляет перемещение войск и заставляет их двигаться прогнозируемыми коридорами, которые легче защищать", – говорится в заявлении организации.

