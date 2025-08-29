Литва: во время учений "Запад" в Балтии и Польше сосредоточат около 40 тысяч военных

С приближением совместных российско-белорусских учений "Запад-2025" командующий армии Литвы Раймундас Вайкшнорас заявил, что около 40 тысяч военнослужащих будут сосредоточены в странах Балтии и Польши.

Об этом он сказал в эфире LRT, пишет "Европейская правда".

По его словам, данные разведки свидетельствуют о том, что провокации маловероятны.

"Я хочу заверить людей, что пока нет серьезных рисков", – заявил Вайкшнорас.

Он сказал, что в регионе Литвы, Латвии, Эстонии и Польши будет сосредоточено около 40 тысяч военнослужащих.

"Они будут развернуты повсюду, не только на суше, но и на море и в воздухе. Я считаю, что количество войск, которые будут здесь, в регионе, является достаточным, даже если произойдут провокации, что маловероятно, но мы должны оставаться бдительными", – отметил командующий армии Литвы.

Осенью литовская армия примет участие в учениях Perkūno Griausmas, которые предназначены для отработки планирования на оперативном уровне и проведения полевых тактических учений с целью подготовки различных уровней командных элементов и интеграции резервных солдат в систему обороны.

По словам Вайкшнораса, Литва и ее союзники запланировали для этих учений больше возможностей, чем запланировано для учений "Запад" в Беларуси.

"Это не означает, что мы проводим наши учения исключительно для влияния или слежки. Конечно, это главное, использование зеркального принципа для усиления нашего сдерживающего эффекта путем защиты себя от провокаций", – сказал он.

Отметим, что Литва ввела ограничения на пользование частью своего воздушного пространства накануне предстоящих военных учений РФ и Беларуси "Запад-2025".

Литовский президент Гитанас Науседа ранее говорил, что нынешние учения "Запад" будут в 2-3 раза меньше по масштабу, чем в 2021 году, перед полномасштабным нападением РФ на Украину.

В Беларуси недавно объявили, что не исключают частичного изменения места проведения учений "Запад-2025", которые обещали переместить вглубь страны, обвинив в этом якобы воинственное поведение Польши и Литвы.