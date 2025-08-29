CNN: поставки ракет США ERAM Украине могут состояться в этом году

Ракеты ERAM, поставку которых Киеву одобрил Госдеп США, могут начать поступать в Украину еще в этом году.

Об этом стало известно СNN от неназванного источника, сообщает "Европейская правда".

Объявление о продаже ракет Extended Range Attack Munition (ERAM) на сумму 825 миллионов долларов состоялось в четверг, когда дипломатические усилия по прекращению войны еще не дали результатов, а российские удары по украинской столице привели к многочисленным жертвам.

Речь идет о возможной продаже до 3 350 ракет ERAM и 3 350 систем глобального позиционирования/инерциальной навигации (GPS/INS EGI)

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что если продажа состоится, то ракеты, дальность которых составляет 150-280 миль (241-450 км), могут быть поставлены позже в этом году.

Пока не ясно, будут ли установлены ограничения на использование ракет.

В США заявили, что продажа этого вооружения "поддерживает внешнеполитические и национальные интересы США, укрепляя безопасность страны-партнера, которая является фактором политической стабильности и экономического развития в Европе".

Финансирование продажи будет осуществляться за счет взносов Дании, Нидерландов и Норвегии, а также по программе Иностранного военного финансирования США (FMF).

На днях СМИ писали, что эти ракеты могут поступить в Украину в течение шести недель.