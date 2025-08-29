США скасували безмитний ліміт для посилок, який діяв з 1938 року

З 29 серпня у США припинила діяти пільга "de minimis", яка діяла з 1938 року та дозволяла безмитне ввезення іноземних посилок вартістю до $800.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Відтепер Агентство митної та прикордонної служби США (CBP) стягуватиме звичайні мита з усіх відправлень, незалежно від їх вартості чи країни походження.

Для іноземних поштових агентств на перехідний період запроваджено спрощений варіант: фіксовані ставки від $80 до $200 за посилку залежно від країни відправлення.

Водночас з 2026 року всі відправлення підпадатимуть під повне мито "ad valorem".

Адміністрація Дональда Трампа обґрунтовує цей крок боротьбою з імпортом фентанілу, а також захистом американської промисловості від недобросовісної конкуренції з боку компаній швидкої моди на кшталт Shein і Temu, які користувалися пільгою.

"Скасування президентом Трампом смертельної лазівки "de minimis" врятує тисячі американських життів, обмеживши потік наркотиків та інших небезпечних заборонених предметів", – заявив журналістам торговий радник Білого дому Пітер Наварро.

У Білому домі підрахували, що скасування пільги може принести до $10 млрд на рік додаткових доходів у бюджет.

Кількість посилок, що підпадали під звільнення від мита, зросла майже в десять разів: від 139 млн у 2015 році до 1,36 млрд у 2024-му, що становить близько 4 млн на день.

Фахівці прогнозують зростання цін на товари з онлайн-платформ, адже витрати на мито ляжуть на споживачів. Водночас виробники в США, зокрема текстильна промисловість, назвали це рішення "історичною перемогою", оскільки воно усуває лазівку для дешевих імпортних товарів і захищає американські робочі місця.

Поштові служби по всій Європі в суботу, 23 серпня, оголосили про призупинення відправлення багатьох посилок до США через невизначеність із новими імпортними митами.

25 серпня стало відомо, що французька державна компанія La Poste призупинила відправлення комерційних посилок до США.

Тарифи на невеликі посилки вводяться саме в той момент, коли США та Європейський Союз уклали нову торговельну угоду, щоб покласти край місяцям ескалації напруженості через тарифи між ними.

