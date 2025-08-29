США отменили беспошлинный лимит для посылок, действовавший с 1938 года

С 29 августа в США прекратила действовать льгота "de minimis", которая действовала с 1938 года и позволяла беспошлинный ввоз иностранных посылок стоимостью до $800.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Отныне Агентство таможенной и пограничной службы США (CBP) будет взимать обычные пошлины со всех отправлений, независимо от их стоимости или страны происхождения.

Для иностранных почтовых агентств на переходный период введен упрощенный вариант: фиксированные ставки от $80 до $200 за посылку в зависимости от страны отправления.

В то же время с 2026 года все отправления будут подпадать под полную пошлину "ad valorem".

Администрация Дональда Трампа обосновывает этот шаг борьбой с импортом фентанила, а также защитой американской промышленности от недобросовестной конкуренции со стороны компаний быстрой моды вроде Shein и Temu, которые пользовались льготой.

"Отмена президентом Трампом смертельной лазейки "de minimis" спасет тысячи американских жизней, ограничив поток наркотиков и других опасных запрещенных предметов", – заявил журналистам торговый советник Белого дома Питер Наварро.

В Белом доме подсчитали, что отмена льготы может принести до $10 млрд в год дополнительных доходов в бюджет.

Количество посылок, подпадающих под освобождение от пошлины, выросло почти в десять раз: с 139 млн в 2015 году до 1,36 млрд в 2024-м, что составляет около 4 млн в день.

Специалисты прогнозируют рост цен на товары с онлайн-платформ, ведь расходы на пошлину лягут на потребителей. В то же время производители в США, в частности текстильная промышленность, назвали это решение "исторической победой", поскольку оно устраняет лазейку для дешевых импортных товаров и защищает американские рабочие места.

Почтовые службы по всей Европе в субботу, 23 августа, объявили о приостановке отправки многих посылок в США из-за неопределенности с новыми импортными пошлинами.

25 августа стало известно, что французская государственная компания La Poste приостановила отправку коммерческих посылок в США.

Тарифы на небольшие посылки вводятся именно в тот момент, когда США и Европейский Союз заключили новое торговое соглашение, чтобы положить конец месяцам эскалации напряженности из-за тарифов между ними.

Подробнее о соглашении ЕС-США и о том, почему оно может иметь положительные последствия для Украины, читайте в статье Вероники Мовчан Уступки ЕС в пользу Украины: какие последствия будет иметь торговое соглашение Евросоюза и США.