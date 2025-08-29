Новий президент Польщі після візиту до США відвідає Литву

Наступного тижня новий президент Польщі Кароль Навроцький відправиться до Сполучених Штатів з першим закордонним візитом, а після повернення відвідає Вільнюс.

Про це повідомив президент Литви Гітанас Науседа, пише "Європейська правда" з посиланням на LRT.

"Незабаром, 8 вересня, ми зможемо привітати його у Вільнюсі, оскільки президент Навроцький відвідає Вільнюс у рамках свого другого закордонного візиту після Сполучених Штатів", – заявив у четвер Науседа.

Навроцький був приведений до присяги як президент Польщі на початку серпня, замінивши Анджея Дуду.

Дуда підтримував теплі особисті стосунки з Науседою. Під час свого візиту до Вільнюса в червні він висловив сподівання, що двосторонні відносини між двома країнами залишаться добрими, і запевнив, що запропонує своєму наступнику їх посилити.

Під час президентської виборчої кампанії Навроцький неодноразово наголошував на важливості відносин зі Сполученими Штатами і не приховував свого захоплення політикою Дональда Трампа.

Напередодні на онлайн-зустрічі з Володимиром Зеленським Навроцький говорив, що обговорить на зустрічі з Трампом економічну ситуацію в Росії.

Президент Зеленський наголошував на важливості того, щоб єдина європейська позиція була чітко почута у Вашингтоні.

Читайте детальніше, що Кароль Навроцький говорив про Україну під час кампанії та як майбутній президент змінить Польщу і що чекати Україні.