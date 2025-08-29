Новый президент Польши после визита в США посетит Литву

На следующей неделе новый президент Польши Кароль Навроцкий отправится в Соединенные Штаты с первым зарубежным визитом, а после возвращения посетит Вильнюс.

Об этом сообщил президент Литвы Гитанас Науседа, пишет "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

"Вскоре, 8 сентября, мы сможем приветствовать его в Вильнюсе, поскольку президент Навроцкий посетит Вильнюс в рамках своего второго зарубежного визита после Соединенных Штатов", – заявил в четверг Науседа.

Навроцкий был приведен к присяге в качестве президента Польши в начале августа, сменив Анджея Дуду.

Дуда поддерживал теплые личные отношения с Науседой. Во время своего визита в Вильнюс в июне он выразил надежду, что двусторонние отношения между двумя странами останутся хорошими, и заверил, что предложит своему преемнику их усилить.

Во время президентской избирательной кампании Навроцкий неоднократно подчеркивал важность отношений с Соединенными Штатами и не скрывал своего восхищения политикой Дональда Трампа.

Накануне на онлайн-встрече с Владимиром Зеленским Навроцкий говорил, что обсудит на встрече с Трампом экономическую ситуацию в России.

Президент Зеленский подчеркивал важность того, чтобы единая европейская позиция была четко услышана в Вашингтоне.

