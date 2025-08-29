Зеленський "cкоординував позиції" з президентом Польщі, а також лідерами країн Балтії і Данії

Президент Володимир Зеленський 28 серпня взяв участь у "координаційній онлайн-зустрічі" з лідерами Польщі, Естонії, Литви, Латвії та Данії.

Про це повідомила пресслужба ОПУ, пише "Європейська правда".

Президент Польщі Кароль Навроцький, президент Литви Гітанас Науседа, президент Латвії Едгарс Рінкевичс, президент Естонії Алар Каріс і прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен взяли участь у переговорах з Варшави, а Зеленський долучився дистанційно.

На зустрічі Зеленський заявив, що вчорашня російська атака на Україну – це відповідь Владіміра Путіна на заклики світу зупинити війну, і саме тому важливо посилити тиск на Росію.

Окремо президент наголосив на важливості гарантій безпеки. Основою має бути сильна українська армія, що охоплює довгострокове фінансування українських військових, постачання зброї та виробництво озброєнь, зазначив він.

Польський президент Кароль Навроцький зазначив, що аналізував економічну ситуацію в Росії й вона свідчить про те, що санкції працюють.

Зокрема, про це він говоритиме з президентом США під час свого візиту до Вашингтона наступного тижня.

Президент Польщі також наголосив на тому, що не можна ухвалювати жодних рішень про Україну без України.

У своєму Telegram Зеленський окремо подякував Навроцькому за проведення важливої зустрічі, зазначивши, що це була "цінна можливість синхронізувати наші позиції напередодні великих дипломатичних подій".

"Вкрай важливо, що ми підтримуємо постійну координацію, працюючи пліч-о-пліч, аби єдина європейська позиція була чітко почута у Вашингтоні", – написав Зеленський.

Зеленський також висловив жаль через катастрофу з винищувачем F-16, у якій загинув польський пілот.