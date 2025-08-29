Розвідка Естонії: РФ не готова до переговорів і продовжує масштабні атаки

Розвідка Естонії впевнена, що Росія не проявляє готовності до мирних переговорів з Україною та продовжує активні бойові дії: за останній тиждень війська РФ "захопили майже 100 квадратних кілометрів" у Донецькій області та щодня завдають масованих ударів безпілотниками по різних регіонах України, включно з Києвом, де постраждали промислові об’єкти.

Про це заявив начальник розвідувального центру Сил оборони Антс Ківісельг у п’ятницю, 29 серпня, цитує ERR, пише "Європейська правда".

Ківісельг вважає, що поточна ситуація на полі бою не свідчить про те, що Росія серйозно розглядає можливість вступу в мирні переговори з Україною, адже навпаки: спостерігаються нові піки в атаках.

"Територіально російські збройні сили просунулися майже на 100 квадратних кілометрів за останні сім днів, більша частина яких була захоплена в Донецькій області", – заявив він.

Начальник розвідувального центру Сил оборони Естонії зазначив, що російські війська цього року "захопили приблизно 16% території Донецької області, окупувавши на сьогоднішній день трохи менше 77% всієї області".

"Це ще раз підтверджує, що Донецька область залишається однією з головних цілей російських збройних сил", – сказав він.

Також він прокоментував російські авіаудари за допомогою безпілотників великої дальності по регіонах України.

"Протягом минулого тижня російські війська щодня продовжували завдавати ударів з безпілотників великої дальності по різних цілях у Сумській, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Черкаській та Чернігівській областях, а також по Покровській та Добропільській громадах. Кількість запущених дронів на день становила від 50 до 100", – сказав він.

Окремо він також проаналізував російський удар у ніч проти 28 серпня по українській столиці. За його словами, у ту ніч Росія запустила 598 безпілотників дальньої дії.

"Це лише на 130 менше, ніж 9 липня, коли за один день було запущено найбільшу кількість безпілотників за весь час війни – 728", – зауважив Ківісельг.

За його словами, у Києві було "пошкоджено або зруйновано" кілька заводів, таких як "Артем", "Укрспецсистеми", "Samsung", Київський радіозавод, а також завод, що будується турецькою компанією Baykar.

Нагадаємо, в ніч проти 28 серпня війська РФ завдали масованого удару по Україні, використавши 629 засобів повітряного нападу. Влучання ракет та ударних дронів зафіксували на 13 локаціях, падіння уламків – на ще 26.

У столиці відомо про загибель щонайменше 23 людей, серед них – четверо дітей. 29 серпня в Києві оголосили Днем жалоби.

Російський обстріл засудила низка європейських держав.

Спецпредставник президента США Кіт Келлог першим з американських високопосадовців прокоментував один із наймасованіших російських обстрілів Києва, підкресливши, що ці атаки "загрожують миру, якого прагне президент США".

А Європейська зовнішня служба на чолі з високою представницею ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Каєю Каллас викликала тимчасового повіреного у справах Росії в Євросоюзі через російську атаку на будівлю делегації ЄС у Києві.