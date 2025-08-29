Разведка Эстонии: РФ не готова к переговорам и продолжает масштабные атаки

Разведка Эстонии уверена, что Россия не проявляет готовности к мирным переговорам с Украиной и продолжает активные боевые действия: за последнюю неделю войска РФ "захватили почти 100 квадратных километров" в Донецкой области и ежедневно наносят массированные удары беспилотниками по разным регионам Украины, включая Киев, где пострадали промышленные объекты.

Об этом заявил начальник разведывательного центра Сил обороны Антс Кивисельг в пятницу, 29 августа, цитирует ERR, пишет "Европейская правда".

Кивисельг считает, что текущая ситуация на поле боя не свидетельствует о том, что Россия серьезно рассматривает возможность вступления в мирные переговоры с Украиной, ведь наоборот: наблюдаются новые пики в атаках.

"Территориально российские вооруженные силы продвинулись почти на 100 квадратных километров за последние семь дней, большая часть которых была захвачена в Донецкой области", – заявил он.

Начальник разведывательного центра Сил обороны Эстонии отметил, что российские войска в этом году "захватили примерно 16% территории Донецкой области, оккупировав на сегодняшний день чуть менее 77% всей области".

"Это еще раз подтверждает, что Донецкая область остается одной из главных целей российских вооруженных сил", – сказал он.

Также он прокомментировал российские авиаудары с помощью беспилотников большой дальности по регионам Украины.

"В течение прошлой недели российские войска ежедневно продолжали наносить удары с беспилотников большой дальности по различным целям в Сумской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях, а также по Покровской и Добропольской общинам. Количество запущенных дронов в день составляло от 50 до 100", – сказал он.

Отдельно он также проанализировал российский удар в ночь на 28 августа по украинской столице. По его словам, в ту ночь Россия запустила 598 беспилотников дальнего действия.

"Это всего на 130 меньше, чем 9 июля, когда за один день было запущено наибольшее количество беспилотников за все время войны – 728", – отметил Кивисельг.

По его словам, в Киеве было "повреждено или разрушено" несколько заводов, таких как "Артем", "Укрспецсистемы", "Samsung", Киевский радиозавод, а также завод, строящийся турецкой компанией Baykar.

Напомним, в ночь на 28 августа войска РФ нанесли массированный удар по Украине, использовав 629 средств воздушного нападения. Попадания ракет и ударных дронов зафиксировали на 13 локациях, падение обломков – еще на 26.

В столице известно о гибели по меньшей мере 23 человек, среди них – четверо детей.

Российский обстрел осудили ряд европейских государств.

Спецпредставитель президента США Кит Келлог первым из американских высокопоставленных чиновников прокомментировал один из самых массированных российских обстрелов Киева, подчеркнув, что эти атаки "угрожают миру, к которому стремится президент США".

А Европейская внешняя служба во главе с высоким представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности Каей Каллас вызвала временного поверенного в делах России в Евросоюзе из-за российской атаки на здание делегации ЕС в Киеве.