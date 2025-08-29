Фон дер Ляєн назвала Путіна "хижаком" і попередила про ризики для Європи

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн попередила про ризики, які РФ становить для Європи, відзначивши у цьому контексті важливість безпеки східних кордонів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це президентка ЄК заявила під час візиту до Латвії, її слова наводить The Guardian.

Виступаючи з прем’єркою Латвії Евікою Сілінею, фон дер Ляєн зазначила, що "Європа буде в безпеці тільки в тому випадку, якщо буде в безпеці її східний кордон".

"Ризики, про які нас попереджали ваша країна та інші країни Балтії, на жаль, матеріалізувалися. Брутальна війна Росії проти України триває вже четвертий рік, Путін – хижак, представники Путіна роками націлюються на наші суспільства гібридними атаками, кібератаками, а використання мігрантів як зброї – ще один приклад", – сказала вона.

Фон дер Ляєн підкреслила, що весь Євросоюз має розуміти, "що важливо працювати над готовністю, реагувати на ризики та загрози, що зростають".

Вона зазначила, що це включає важливість фінансової гнучкості для держав-членів ЄС "інвестувати у власну оборону" та необхідність розглянути можливість закупівель по всій Європі.

За її словами, паралельно ЄС повинен працювати над зміцненням українських збройних сил, щоб перетворити їх на "сталевого дикобраза, неперетравного для потенційних загарбників".

Нещодавно президент Франції Емманюель Макрон висловив скептицизм щодо готовності очільника Кремля Владіміра Путіна закінчити війну в Україні.

Раніше повідомлялося, що європейські лідери розглядають можливість створення 40-кілометрової буферної зони між українськими та російськими військами в рамках майбутньої мирної угоди.

Демілітаризована зона, ймовірно, патрулюватиметься нейтральними миротворчими військами третьої країни.

Тим часом Росія відхилила ідею про присутність європейських військ в Україні та військ з будь-якої держави НАТО, що суперечить твердженню президента США Дональда Трампа про те, що Путін погодиться на них в рамках мирної угоди.