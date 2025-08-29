Фон дер Ляйен назвала Путина "хищником" и предупредила о рисках

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила о рисках, которые РФ представляет для Европы, отметив в этом контексте важность безопасности восточных границ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом президент ЕК заявила во время визита в Латвию, ее слова приводит The Guardian.

Выступая с премьер-министром Латвии Эвикой Силиней, фон дер Ляйен отметила, что "Европа будет в безопасности только в том случае, если будет в безопасности ее восточная граница".

"Риски, о которых нас предупреждали ваша страна и другие страны Балтии, к сожалению, материализовались. Брутальная война России против Украины продолжается уже четвертый год, Путин – хищник, представители Путина годами нацеливаются на наши общества гибридными атаками, кибератаками, а использование мигрантов как оружия – еще один пример", – сказала она.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что весь Евросоюз должен понимать, "что важно работать над готовностью, реагировать на растущие риски и угрозы".

Она отметила, что это включает важность финансовой гибкости для государств-членов ЕС "инвестировать в собственную оборону" и необходимость рассмотреть возможность закупок по всей Европе.

По ее словам, параллельно ЕС должен работать над укреплением украинских вооруженных сил, чтобы превратить их в "стального дикобраза, неперевариваемого для потенциальных захватчиков".

Недавно президент Франции Эмманюэль Макрон выразил скептицизм относительно готовности главы Кремля Владимира Путина закончить войну в Украине.

Ранее сообщалось, что европейские лидеры рассматривают возможность создания 40-километровой буферной зоны между украинскими и российскими войсками в рамках будущего мирного соглашения.

Демилитаризованная зона, вероятно, будет патрулироваться нейтральными миротворческими войсками третьей страны.

Между тем Россия отклонила идею о присутствии европейских войск в Украине и войск из любого государства НАТО, что противоречит утверждению президента США Дональда Трампа о том, что Путин согласится на них в рамках мирного соглашения.