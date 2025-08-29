Кошта обсудит с Орбаном вето на открытие кластеров для Украины 10 сентября

Президент Европейского совета Антониу Кошта обсудит позицию Венгрии по поводу европейской интеграции Украины во время встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште 10 сентября.

Об этом корреспондентке "Европейской правды" сообщил на условиях анонимности информированный по данному вопросу представитель ЕС.

10 сентября президент Евросовета попытается убедить премьер-министра Венгрии снять вето на открытие переговорных кластеров для Украины.

"Что касается расширения, мы сожалеем, что Венгрия блокирует открытие кластеров для Украины. На самом деле это касается не только расширения, но и украинских вопросов в целом – Венгрия остаётся в стороне от остальных 26 государств-членов. Это регулярная тема обсуждений между президентом Коштой и премьер-министром Орбаном", – рассказал собеседник "ЕвроПравды".

Он сообщил, что встреча Орбана и Кошты "запланирована в рамках турне президента Европейского совета по столицам ЕС на среду, 10 сентября".

"Для президента Кошты важно, чтобы процесс расширения ЕС продвигался вперёд. Он снова поднимет этот вопрос в разговоре с премьер-министром Орбаном", – добавил европейский чиновник.

"Я не могу предсказать результат этой встречи", – подчеркнул он.

Как сообщала "Европейская правда", президент Европейского совета Антониу Кошта начинает турне по столицам ЕС, чтобы обсудить ключевые европейские темы, одной из важнейших среди которых является Украина и мирный процесс.

Как сообщала "Европейская правда", в августе президент Евросовета Антониу Кошта также созвал онлайн-встречу лидеров ЕС после переговоров в Вашингтоне.

После завершения встречи он назвал главным приоритетом для Евросоюза в процессе переговоров о мире в Украине прекращение огня со стороны России – иначе ЕС усилит санкционное давление.