Угорщина не підписала заяву ЄС з осудом недавніх атак Росії на Україну

Угорщина стала єдиною державою з 27 членів ЄС, яка відмовилася ставити підпис під заявою високої представниці ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Каї Каллас від 29 серпня 2025 року, що засуджує нещодавні атаки Росії на Україну.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомив один з європейських посадовців.

Угорщина не підтримала заяву ЄС, яка засуджує атаки Росії на цивільне населення України.

"Ця заява була запропонована Європейською службою зовнішніх дій (EEAS) на вимогу високої представниці ЄС у закордонних справах, її затверджували дипломатичні представники в Брюсселі, угорський представник відмовився ставити підпис", – пояснив "ЄвроПравді" посадовець ЄС.

"27 серпня Росія здійснила чергову масштабну атаку на Київ та багато інших українських міст, унаслідок чого загинули щонайменше 23 мирні жителі, зокрема четверо дітей, і багато інших отримали поранення. Ми висловлюємо співчуття, солідарність з усіма українцями та рішуче засуджуємо триваючі напади Росії на цивільних та цивільну інфраструктуру, які є свідомою ескалацією та підривають зусилля, спрямовані на досягнення миру", – йдеться у заяві, текст якої є в розпорядженні "Європейської правди".

У документі уточнюється, що атака також завдала серйозної шкоди будівлям представництва ЄС та Британської ради в Києві, "ще раз продемонструвавши безрозсудний характер російських нападів та їхню зневагу до міжнародного права".

"Піддавання небезпеці життя дипломатів і дипломатичного персоналу є явним порушенням Віденської конвенції про дипломатичні стосунки. Умисні атаки проти цивільних і невоєнних об’єктів є воєнними злочинами. Усі командири, виконавці та спільники цих тяжких порушень міжнародного гуманітарного права мають бути притягнуті до відповідальності", – наголошують 26 держав ЄС.

ЄС обіцяє посилити всебічну підтримку України за всіма напрямами, зокрема, "шляхом пришвидшення роботи над 19-м пакетом санкцій".

Нагадаємо, в ніч проти 28 серпня війська РФ завдали масованого удару по Україні, використавши 629 засобів повітряного нападу. Влучання ракет та ударних дронів зафіксували на 13 локаціях, падіння уламків – на ще 26.

Російський обстріл засудила низка європейських держав.

Європейська зовнішня служба на чолі з високою представницею ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Каєю Каллас викликала тимчасового повіреного у справах Росії в Євросоюзі через російську атаку на будівлю делегації ЄС у Києві.