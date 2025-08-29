Венгрия не подписала заявление ЕС с осуждением недавних атак России на Украину

Венгрия стала единственным государством из 27 членов ЕС, которое отказалось ставить подпись под заявлением высокого представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Каи Каллас от 29 августа 2025 года, осуждающим недавние атаки России на Украину.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщил один из европейских чиновников.

Венгрия не поддержала заявление ЕС, осуждающее атаки России на гражданское население Украины.

"Это заявление было предложено Европейской службой внешних действий (EEAS) по требованию представителя ЕС по иностранным делам, его утверждали дипломатические представители в Брюсселе, венгерский представитель отказался ставить подпись", – пояснил "ЕвроПравде" чиновник ЕС.

"27 августа Россия осуществила очередную масштабную атаку на Киев и многие другие украинские города, в результате чего погибли по меньшей мере 23 мирных жителя, в том числе четверо детей, и многие другие получили ранения. Мы выражаем соболезнования, солидарность со всеми украинцами и решительно осуждаем продолжающиеся нападения России на гражданских и гражданскую инфраструктуру, которые являются сознательной эскалацией и подрывают усилия, направленные на достижение мира", – говорится в заявлении, текст которого есть в распоряжении "Европейской правды".

В документе уточняется, что атака также нанесла серьезный ущерб зданиям представительства ЕС и Британского совета в Киеве, "еще раз продемонстрировав безрассудный характер российских нападений и их пренебрежение к международному праву".

"Подвергание опасности жизни дипломатов и дипломатического персонала является явным нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях. Умышленные атаки против гражданских и невоенных объектов являются военными преступлениями. Все командиры, исполнители и сообщники этих тяжких нарушений международного гуманитарного права должны быть привлечены к ответственности", – отмечают 26 государств ЕС.

ЕС обещает усилить всестороннюю поддержку Украины по всем направлениям, в частности, "путем ускорения работы над 19-м пакетом санкций".

Напомним, в ночь на 28 августа войска РФ нанесли массированный удар по Украине, использовав 629 средств воздушного нападения. Попадание ракет и ударных дронов зафиксировали на 13 локациях, падение обломков – на еще 26.

Российский обстрел осудил ряд европейских государств.

Европейская внешняя служба во главе с высоким представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности Каей Каллас вызвала временного поверенного в делах России в Евросоюзе в связи с российской атакой на здание делегации ЕС в Киеве.