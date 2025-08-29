Зеленский хочет, чтобы гарантии безопасности от партнеров были юридически обязывающими

Президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы потенциальные гарантии безопасности от партнеров в рамках мирного соглашения получили одобрение соответствующих парламентов и были юридически обязывающими.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал во время общения со СМИ 29 августа.

Зеленский подтвердил, что Украина рассчитывает на следующей неделе подробно обсудить с партнерами идею о гарантиях безопасности в рамках потенциального соглашения о завершении войны и "за некоторое время понять, кто на что готов".

Он сказал, что пока не имеет подтверждений с конкретными цифрами относительно того, какие столицы готовы предоставить своих военных для сдерживающего западного контингента в Украине.

"Теоретически мы знаем о нескольких странах, которые готовы на такие шаги. Есть ожидаемые страны, есть очень неожиданные", – отметил он.

"Мы хотим, чтобы эти гарантии безопасности от стран Европы, по крайней мере ключевых, и от США были поддержаны соответствующими парламентами и Конгрессом. Да, мы хотим юридически обязывающих гарантий безопасности. Мы не хотим Будапештский меморандум, мы не хотим Минские соглашения", – сказал Зеленский.

Перед этим президент напомнил, что в начале следующей недели истекает озвученный Трампом срок, в течение которого в Москве должны были бы сделать следующие шаги для организации переговоров с Украиной.

Он также выразил уверенность, что президент США не потерял интереса к переговорному процессу вокруг российско-украинской войны.