Зеленський висловився про ідею "буферної зони" в Україні

Президент Володимир Зеленський прокоментував інформацію, що з’явилась у ЗМІ, про те, що в рамках майбутньої мирної угоди європейські лідери розглядають можливість створення 40-кілометрової буферної зони між українськими та російськими військами.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав під час спілкування зі ЗМІ 29 серпня.

Зеленський розповів, що неодноразово чув таку ідею від європейців та американців.

За його словами, таку ідею можуть пропонувати лише ті, "хто не розуміє, в якому технологічному стані зараз відбувається війна".

"Сьогодні важка зброя і так у нас знаходиться 10 плюс кілометрів один від одного, бо все вражається дронами. Ця буферна зона, я її називаю мертва зона, хтось називає "сіра" зона, вона вже існує", – зазначив український президент.

За даними Politico, пропозиція щодо буферної зони є однією з кількох, які військові та цивільні посадовці обговорюють як можливий сценарій післявоєнного врегулювання.

Раніше видання FT повідомляло, що західні партнери України підготували попередній план, який передбачає створення демілітаризованої зони, що, ймовірно, патрулюватиметься нейтральними миротворчими військами третьої країни.

Тим часом Росія відхилила ідею про присутність європейських військ в Україні та військ з будь-якої держави НАТО, що суперечить твердженню президента США Дональда Трампа про те, що Путін погодиться на них в рамках мирної угоди.