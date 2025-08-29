Зеленский высказался об идее "буферной зоны" в Украине

Президент Владимир Зеленский прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что в рамках будущего мирного соглашения европейские лидеры рассматривают возможность создания 40-километровой буферной зоны между украинскими и российскими войсками.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал во время общения со СМИ 29 августа.

Зеленский рассказал, что неоднократно слышал такую идею от европейцев и американцев.

По его словам, такую идею могут предлагать только те, "кто не понимает, в каком технологическом состоянии сейчас идет война".

"Сегодня тяжелое оружие и так у нас находится в 10 плюс километрах друг от друга, потому что все поражается дронами. Эта буферная зона, я ее называю мертвая зона, кто-то называет "серая" зона, она уже существует", – отметил украинский президент.

По данным Politico, предложение о буферной зоне является одним из нескольких, которые военные и гражданские чиновники обсуждают как возможный сценарий послевоенного урегулирования.

Ранее издание FT сообщало, что западные партнеры Украины подготовили предварительный план, предусматривающий создание демилитаризованной зоны, которая, вероятно, будет патрулироваться нейтральными миротворческими войсками третьей страны.

Между тем Россия отклонила идею о присутствии европейских войск в Украине и войск из любого государства НАТО, что противоречит утверждению президента США Дональда Трампа о том, что Путин согласится на них в рамках мирного соглашения.