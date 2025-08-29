Пять стран ЕС просят увеличить финансирование охраны границ из-за угрозы дронов

Эстония, Латвия, Литва, Финляндия и Польша написали совместное письмо в Еврокомиссию с призывом выделить дополнительное финансирование охраны внешних границ ЕС из-за угрозы дронов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Страны-подписанты хотят привлечь внимание Еврокомиссии к угрозам безопасности, связанным с недавними нарушениями воздушного пространства, и подчеркнуть необходимость укрепления возможностей систем наблюдения за воздушным пространством, беспилотников и мер борьбы с ними.

В письме предлагается включить укрепление этих возможностей в тематические приоритеты текущего периода финансирования ЕС для Фонда внутренних дел (2021-2027 годы).

"Для обеспечения надлежащей защиты воздушного пространства необходимо инвестировать в современное противодронное оборудование, а это требует дополнительного финансирования", – заявил министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович.

В письме также упоминается, что уже более четырех лет страны-подписанты сталкиваются с нелегальной миграцией, организованной недемократическим белорусским режимом.

Напомним, утром 28 июля литовцы с приграничья с Беларусью сообщили полиции, что видят и слышат что-то похожее на беспилотник. С видео одного из свидетелей похоже, что речь шла об аппарате типа "Шахед".

В литовском Минобороны предположили, что дрон мог залететь в Литву в результате воздействия украинских средств РЭБ.

Также 25 августа в Тартуском уезде Эстонии местный фермер обнаружил обломки ударного дрона – на месте происшествия также был кратер от взрыва.

По оценке Полиции безопасности, дрон упал на территории Эстонии в воскресенье рано утром – и БПЛА может быть украинским.