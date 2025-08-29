Трамп просить Конгрес скасувати $5 млрд затвердженої іноземної допомоги

Президент США Дональд Трамп попросив Конгрес повернути до бюджету майже 5 мільярдів доларів вже затверджених витрат на зовнішню допомогу, яку його адміністрація раніше пообіцяла суттєво скоротити.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Трамп попросив Конгрес, серед іншого, скасувати виділення 3,2 мільярда доларів на фінансування Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), 322 мільйони доларів на Фонд демократії Державного департаменту США та 521 мільйон доларів на внески США до міжнародних організацій.

Американський президент водночас скористався прогалиною у законодавстві, яка дозволяє йому заморозити ці кошти в очікуванні остаточного рішення Конгресу.

За її допомогою Трамп уже змусив американських законодавців скасувати 9 мільярдів доларів витрат на суспільне мовлення, зовнішню допомогу та глобальні програми охорони здоров'я в липні.

В адміністрації президента США вважають, що цей маневр дозволить вирішити проблему небажаних для неї витрат, не чекаючи схвалення нового бюджету Конгресом.

Критики ж вважають, що таким чином Трамп забирає у Конгресу повноваження керувати бюджетом, передбачені Конституцією США.

У травні адміністрація Дональда Трампа скерувала до Конгресу США проєкт федерального бюджету на 2026 фінансовий рік, в якому суттєво скоротяться необоронні витрати, натомість асигнування на нацбезпеку рекордно зростуть.

Міністр оборони США Піт Гегсет раніше заявив, що нинішня американська адміністрація планує скорочення бюджету на безпекову допомогу Україні.