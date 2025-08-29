Трамп просит Конгресс отменить $5 млрд утвержденной иностранной помощи

Президент США Дональд Трамп попросил Конгресс вернуть в бюджет почти 5 миллиардов долларов уже утвержденных расходов на внешнюю помощь, которую его администрация ранее пообещала существенно сократить.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Трамп попросил Конгресс, среди прочего, отменить выделение 3,2 миллиарда долларов на финансирование Агентства США по международному развитию (USAID), 322 миллиона долларов на Фонд демократии Государственного департамента США и 521 миллион долларов на взносы США в международные организации.

Американский президент одновременно воспользовался пробелом в законодательстве, который позволяет ему заморозить эти средства в ожидании окончательного решения Конгресса.

С ее помощью Трамп уже заставил американских законодателей отменить 9 миллиардов долларов расходов на общественное вещание, внешнюю помощь и глобальные программы здравоохранения в июле.

В администрации президента США считают, что этот маневр позволит решить проблему нежелательных для нее расходов, не дожидаясь одобрения нового бюджета Конгрессом.

Критики же считают, что таким образом Трамп забирает у Конгресса полномочия управлять бюджетом, предусмотренные Конституцией США.

В мае администрация Дональда Трампа направила в Конгресс США проект федерального бюджета на 2026 финансовый год, в котором существенно сократятся необоронные расходы, зато ассигнования на нацбезопасность рекордно вырастут.

Министр обороны США Пит Хегсет ранее заявил, что нынешняя американская администрация планирует сокращение бюджета на помощь Украине в сфере безопасности.