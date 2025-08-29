Фон дер Ляєн похвалила Латвію за виробництво дронів

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в ході візиту до Риги заявила, що Латвія знаходиться на шляху до того, щоб стати державою-лідером у сфері виробництва дронів.

Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".

Президентка ЄК разом з прем’єр-міністеркою Латвії Евікою Сілінею відвідала завод з виробництва дронів Origin Robotics.

Сіліня зазначила, що цей завод є хорошим прикладом того, як можна залучати фінансування ЄС і розвивати нові та інноваційні продукти.

Своєю чергою фон дер Ляєн зазначила, що компанія справила велике враження своєю інноваційністю.

"Латвія знаходиться на шляху до того, щоб стати країною-лідером у виробництві дронів та засобів протидії дронам. Ваш досвід допоможе формувати безпеку ЄС та стратегію НАТО на найближчі роки", – заявила голова Єврокомісії.

Також під час візиту фон дер Ляєн попередила про ризики, які РФ становить для Європи, відзначивши у цьому контексті важливість безпеки східних кордонів.

