Фон дер Ляйен похвалила Латвию за производство дронов

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе визита в Ригу заявила, что Латвия находится на пути к тому, чтобы стать государством-лидером в сфере производства дронов.

Об этом сообщает Delfi, пишет "Европейская правда".

Президент ЕК вместе с премьер-министром Латвии Эвикой Силиней посетила завод по производству дронов Origin Robotics.

Силиня отметила, что этот завод является хорошим примером того, как можно привлекать финансирование ЕС и развивать новые и инновационные продукты.

В свою очередь фон дер Ляйен отметила, что компания произвела большое впечатление своей инновационностью.

"Латвия находится на пути к тому, чтобы стать страной-лидером в производстве дронов и средств противодействия дронам. Ваш опыт поможет формировать безопасность ЕС и стратегию НАТО на ближайшие годы", – заявила председатель Еврокомиссии.

Также во время визита фон дер Ляйен предупредила о рисках, которые РФ представляет для Европы, отметив в этом контексте важность безопасности восточных границ.

