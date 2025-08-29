Румунія викликала російського посла через убивство цивільних у Києві

Міністерство закордонних справ Румунії у пʼятницю викликало посла Росії у звʼязку з масованим російським обстрілом України та загибеллю понад двох десятків цивільних напередодні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві румунського МЗС.

Під час виклику до МЗС Румунії російському послу висловили "рішучий протест" через масові атаки російських сил проти цивільних об'єктів в Україні в ніч проти 28 серпня.

"Під час зустрічі румунська сторона засудила ці атаки, які є воєнними злочинами і ще раз демонструють нехтування Російською Федерацією принципами міжнародного права та її міжнародними зобов'язаннями", – ідеться в заяві.

Там додали, що румунська сторона окремо засудила пошкодження будівлі представництва ЄС у Києві та Британської ради.

"Водночас румунська сторона засудила неодноразові атаки збройних сил Росії на цивільну інфраструктуру України поблизу кордону з Румунією, підкресливши безвідповідальний характер цих атак та їхні серйозні наслідки для національної безпеки", – додало румунське МЗС.

Нагадаємо, в ніч проти 28 серпня війська РФ завдали масованого удару по Україні, використавши 629 засобів повітряного нападу. Влучання ракет та ударних дронів зафіксували на 13 локаціях, падіння уламків – на ще 26.

У столиці відомо про загибель щонайменше 23 людей, зокрема чотирьох дітей. 29 серпня в Києві оголосили Днем жалоби.

Російський обстріл засудила низка європейських держав.

Спецпредставник президента США Кіт Келлог першим з американських високопосадовців прокоментував один із наймасованіших російських обстрілів Києва, підкресливши, що ці атаки "загрожують миру, якого прагне президент США".