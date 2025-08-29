Румыния вызвала российского посла из-за убийства гражданских лиц в Киеве

Министерство иностранных дел Румынии в пятницу вызвало посла России в связи с массированным российским обстрелом Украины и гибелью более двух десятков гражданских лиц накануне.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении румынского МИД.

Во время вызова в МИД Румынии российскому послу выразили "решительный протест" из-за массовых атак российских сил против гражданских объектов в Украине в ночь на 28 августа.

"Во время встречи румынская сторона осудила эти атаки, которые являются военными преступлениями и еще раз демонстрируют пренебрежение Российской Федерацией принципами международного права и ее международными обязательствами", – говорится в заявлении.

Там добавили, что румынская сторона отдельно осудила повреждение здания представительства ЕС в Киеве и Британского совета.

"В то же время румынская сторона осудила неоднократные атаки вооруженных сил России на гражданскую инфраструктуру Украины вблизи границы с Румынией, подчеркнув безответственный характер этих атак и их серьезные последствия для национальной безопасности", – добавило румынское МИД.

Напомним, в ночь на 28 августа войска РФ нанесли массированный удар по Украине, использовав 629 средств воздушного нападения. Попадания ракет и ударных дронов зафиксировали на 13 локациях, падение обломков – еще на 26.

В столице известно о гибели по меньшей мере 23 человек, в том числе четырех детей. 29 августа в Киеве объявили Днем траура.

Российский обстрел осудили ряд европейских государств.

Спецпредставитель президента США Кит Келлог первым из американских высокопоставленных чиновников прокомментировал один из самых массированных российских обстрелов Киева, подчеркнув, что эти атаки "угрожают миру, к которому стремится президент США".