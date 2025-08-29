Макрон анонсував зустріч лідерів "коаліції рішучих" щодо гарантій безпеки Україні

Лідери так званої "коаліції рішучих" найближчим часом зустрінуться для обговорення гарантій безпеки України в межах мирного процесу.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це у пʼятницю на пресконференції в місті Тулон сказав президент Франції Емманюель Макрон.

Макрон розповів, що після зустрічі європейських лідерів із Дональдом Трампом у Вашингтоні "наші начальники штабів провели дуже важливу роботу", яка дозволила визначити внески кожної країни в потенційні гарантії безпеки Україні.

Він додав, що найближчим часом "коаліція рішучих" збереться на рівні лідерів, частина з яких буде присутня особисто, а частина – онлайн. Макрон не сказав, коли і де відбудеться зустріч.

На цій зустрічі відбудеться обговорення "роботи наших начальників штабів за останні кілька днів і підбиття підсумків наступного тижня після закінчення терміну, який був встановлений на понеділок деякий час тому", додав французький президент.

За словами Макрона, "коаліція рішучих" буде насамперед зосереджена на посиленні Сил оборони України, а також розгляне можливе відправлення своїх військ в Україну.

За даними FT, західні партнери України підготували попередній план її безпеки на випадок завершення війни. План передбачає створення демілітаризованої зони, що, ймовірно, патрулюватиметься нейтральними миротворчими військами третьої країни.

Президент України Володимир Зеленський прагне, щоб потенційні гарантії безпеки від партнерів у рамках мирної угоди отримали схвалення відповідних парламентів і були юридично зобов’язуючими.