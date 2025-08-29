Макрон анонсировал встречу лидеров "коалиции решительных" по гарантиям безопасности Украины

Лидеры так называемой "коалиции решительных" в ближайшее время встретятся для обсуждения гарантий безопасности Украины в рамках мирного процесса.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом в пятницу на пресс-конференции в городе Тулон сказал президент Франции Эмманюэль Макрон.

Макрон рассказал, что после встречи европейских лидеров с Дональдом Трампом в Вашингтоне "наши начальники штабов провели очень важную работу", которая позволила определить вклад каждой страны в потенциальные гарантии безопасности Украины.

Он добавил, что в ближайшее время "коалиция решительных" соберется на уровне лидеров, часть из которых будет присутствовать лично, а часть – онлайн. Макрон не сказал, когда и где состоится встреча.

На этой встрече состоится обсуждение "работы наших начальников штабов за последние несколько дней и подведение итогов на следующей неделе после истечения срока, который был установлен на понедельник некоторое время назад", добавил французский президент.

По словам Макрона, "коалиция решительных" будет прежде всего сосредоточена на усилении Сил обороны Украины, а также рассмотрит возможную отправку своих войск в Украину.

По данным FT, западные партнеры Украины подготовили предварительный план ее безопасности на случай завершения войны. План предусматривает создание демилитаризованной зоны, которая, вероятно, будет патрулироваться нейтральными миротворческими войсками третьей страны.

Президент Украины Владимир Зеленский стремится, чтобы потенциальные гарантии безопасности от партнеров в рамках мирного соглашения получили одобрение соответствующих парламентов и были юридически обязательными.