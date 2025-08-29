Польша рассказала, какой вклад готова внести в гарантии безопасности Украины

Заместитель министра обороны Польши Павел Залевский сказал, что Варшава будет играть "ключевую роль" в обеспечении будущих гарантий безопасности Украины.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM, об этом он сказал после встречи министров обороны стран ЕС в Копенгагене в пятницу.

Залевский повторил позицию польских властей о том, что Польша не будет отправлять войска в Украину из-за значительной угрозы на своих границах с Россией и Беларусью.

Вместо этого гарантии, которые готовятся в рамках "коалиции решительных", предусматривают присутствие европейских войск в Украине и операцию по защите украинского неба, что станет возможным после окончания российско-украинских боевых действий.

"Польша будет играть ключевую роль в этой операции, поскольку будет создавать возможности для создания баз, тыла для тех подразделений, которые будут в Украине, и организовывать логистику для этих подразделений, а также предоставлять аэропорты для самолетов, которые из Польши будут защищать украинское воздушное пространство", – сказал Залевский.

Он добавил, что "без того, что предлагает Польша, не будет никаких гарантий безопасности, поэтому предложение Польши является абсолютной гарантией того, что гарантии безопасности могут быть реализованы".

По данным FT, западные партнеры Украины подготовили предварительный план ее безопасности на случай завершения войны. План предусматривает создание демилитаризованной зоны, которая, вероятно, будет патрулироваться нейтральными миротворческими войсками третьей страны.

Французский президент Эмманюэль Макрон в пятницу сказал, что лидеры так называемой "коалиции решительных" в ближайшее время встретятся для обсуждения гарантий безопасности Украины в рамках мирного процесса.