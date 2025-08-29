Угорщина "пояснила", чому не засудила разом з ЄС убивство Росією цивільних українців

Угорщина виправдала неприєднання до заяви ЄС із засудженням масованого російського удару по Україні тим, що цей крок нібито не сприяє наближенню миру.

Як повідомляє "Європейська правда", це випливає з коментаря Міністерства закордонних справ Угорщини, який наводить портал Telex.

Угорщина стала єдиною державою ЄС, яка відмовилася ставити підпис під заявою високої представниці ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Каї Каллас від 29 серпня 2025 року, що засуджує нещодавні атаки Росії на Україну.

Угорське МЗС, коментуючи це, згадало про переговори між лідерами США та Росії на Алясці 15 серпня, "завдяки чому ми нарешті наблизилися до миру".

"Якщо буде мир, не буде більше бомбардувань і не буде більше безглуздих жертв війни. Угорщина стоїть на боці миру, тому ми можемо підтримувати тільки ті документи, які сприяють справі миру", – додало відомство.

Нагадаємо, в ніч проти 28 серпня війська РФ завдали масованого удару по Україні, використавши 629 засобів повітряного нападу. Влучання ракет та ударних дронів зафіксували на 13 локаціях, падіння уламків – на ще 26.

Російський обстріл засудила низка європейських держав.

Європейська зовнішня служба на чолі з високою представницею ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Каєю Каллас викликала тимчасового повіреного у справах Росії в Євросоюзі через російську атаку на будівлю делегації ЄС у Києві.