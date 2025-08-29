Венгрия "объяснила", почему не осудила вместе с ЕС убийство Россией гражданских украинцев

Венгрия оправдала неприсоединение к заявлению ЕС с осуждением массированного российского удара по Украине тем, что этот шаг якобы не способствует приближению мира.

Как сообщает "Европейская правда", это следует из комментария Министерства иностранных дел Венгрии, который приводит портал Telex.

Венгрия стала единственным государством ЕС, которое отказалось ставить подпись под заявлением высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Каи Каллас от 29 августа 2025 года, осуждающим недавние атаки России на Украину.

Венгерское МИД, комментируя это, упомянуло о переговорах между лидерами США и России на Аляске 15 августа, "благодаря чему мы наконец приблизились к миру".

"Если будет мир, не будет больше бомбардировок и не будет больше бессмысленных жертв войны. Венгрия стоит на стороне мира, поэтому мы можем поддерживать только те документы, которые способствуют делу мира", – добавило ведомство.

Напомним, в ночь на 28 августа войска РФ нанесли массированный удар по Украине, использовав 629 средств воздушного нападения. Попадания ракет и ударных дронов зафиксировали на 13 локациях, падение обломков – еще на 26.

Российский обстрел осудили ряд европейских государств.

Европейская внешняя служба во главе с высоким представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности Каей Каллас вызвала временного поверенного в делах России в Евросоюзе из-за российской атаки на здание делегации ЕС в Киеве.