Спецпосланець Трампа розповів про план США щодо припинення війни в Газі

Спецпосланець президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф заявив, що в адміністрації Дональда Трампа є план щодо припинення війни в Газі і повернення заручників, яких утримують бойовики ХАМАС.

Заяву Віткоффа наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

У суботу спецпосланець Трампа зустрівся у Тель-Авіві з родичами заручників, утримуваних у секторі Гази.

Він розповів їм, що Сполучені Штати повернуть їхніх близьких додому і забезпечать притягнення ХАМАС до відповідальності.

"Ми повернемо ваших дітей додому і притягнемо ХАМАС до відповідальності за будь-які неправомірні дії з їхнього боку. Ми зробимо все, що необхідно для жителів Гази", – заявив Віткофф.

Посланець Трампа також висловив надію, що кінець війни близький.

"У нас є план, як покласти край війні і повернути всіх додому", – додав Віткофф.

Для президента США Дональда Трампа звільнення всіх заручників є "священною місією", резюмував він.

Сам Трамп нещодавно заявляв, що "працює разом" з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, щоб "врегулювати" ситуацію на Близькому Сході.

В останні тижні більшість країн ЄС посилили риторику щодо Ізраїлю через випадки вбивства цивільних у Газі, які намагались отримати гуманітарну допомогу.

Зокрема, Трамп раніше сказав, що вважає проблему з голодом в секторі Гази реальною.