Спецпосланник Трампа рассказал о плане США по прекращению войны в Газе
Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что в администрации Дональда Трампа есть план по прекращению войны в Газе и возвращению заложников, удерживаемых боевиками ХАМАС.
Заявление Уиткоффа приводит dpa, сообщает "Европейская правда".
В субботу спецпосланник Трампа встретился в Тель-Авиве с родственниками заложников, удерживаемых в секторе Газа.
Он рассказал им, что Соединенные Штаты вернут их близких домой и обеспечат привлечение ХАМАС к ответственности.
"Мы вернем ваших детей домой и привлечем ХАМАС к ответственности за любые неправомерные действия с их стороны. Мы сделаем все, что необходимо для жителей Газы", – заявил Уиткофф.
Посланник Трампа также выразил надежду, что конец войны близок.
"У нас есть план, как положить конец войне и вернуть всех домой", – добавил он.
Для президента США Дональда Трампа освобождение всех заложников является "священной миссией", резюмировал Уиткофф.
Сам Трамп недавно заявлял, что "работает вместе" с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, чтобы "урегулировать" ситуацию на Ближнем Востоке.
В последние недели большинство стран ЕС усилили риторику в отношении Израиля из-за случаев убийства гражданских лиц в Газе, которые пытались получить гуманитарную помощь.
В частности, Трамп ранее сказал, что считает проблему с голодом в секторе Газа реальной.