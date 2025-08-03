Спецпосланник Трампа рассказал о плане США по прекращению войны в Газе

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что в администрации Дональда Трампа есть план по прекращению войны в Газе и возвращению заложников, удерживаемых боевиками ХАМАС.

Заявление Уиткоффа приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

В субботу спецпосланник Трампа встретился в Тель-Авиве с родственниками заложников, удерживаемых в секторе Газа.

Он рассказал им, что Соединенные Штаты вернут их близких домой и обеспечат привлечение ХАМАС к ответственности.

"Мы вернем ваших детей домой и привлечем ХАМАС к ответственности за любые неправомерные действия с их стороны. Мы сделаем все, что необходимо для жителей Газы", – заявил Уиткофф.

Посланник Трампа также выразил надежду, что конец войны близок.

"У нас есть план, как положить конец войне и вернуть всех домой", – добавил он.

Для президента США Дональда Трампа освобождение всех заложников является "священной миссией", резюмировал Уиткофф.

Сам Трамп недавно заявлял, что "работает вместе" с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, чтобы "урегулировать" ситуацию на Ближнем Востоке.

В последние недели большинство стран ЕС усилили риторику в отношении Израиля из-за случаев убийства гражданских лиц в Газе, которые пытались получить гуманитарную помощь.

В частности, Трамп ранее сказал, что считает проблему с голодом в секторе Газа реальной.