Пожежники взяли під контроль лісові пожежі в південній Європі та Туреччині

Від суботи пожежники в південній Європі та Туреччині в основному взяли під контроль руйнівні лісові пожежами останніх днів, хоча багато районів готуються до подальшої спекотної та сухої погоди.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Найскладніша ситуація склалася на півночі Португалії, де протягом декількох днів вирувала пожежа недалеко від невеликого міста Понте-да-Барка.

За словами глави служби цивільного захисту Елісіо Олівейра, полум'я майже локалізовано, але погодні умови залишаються несприятливими. Найближчими днями очікується нова хвиля спеки з температурою вище 40 градусів за Цельсієм, яка, ймовірно, торкнеться і сусідньої Іспанії.

Другу велику пожежу недалеко від невеликого португальського містечка Ароука, розташованого південніше, також вдалося взяти під контроль.

Водночас в Іспанії у Куевас-дель-Вальє пожежникам несподівано допоміг дощ, і полум'я було майже повністю погашено. Дощ був як "манна небесна", написав департамент навколишнього середовища регіонального уряду Кастилії і Леона.

Друга велика лісова пожежа в країні, в Лас-Урдес в регіоні Касерес, також була взята під контроль, за даними агентства з захисту від стихійних лих.

У Португалії та Іспанії з початку року пожежами знищено понад 70 тисяч гектарів лісів, чагарників і сільгоспугідь.

У Туреччині в суботу лісові пожежі були в основному взяті під контроль. Про поодинокі пожежі повідомлялося з сільської місцевості Фракії та з Ізміра, але незабаром вони були погашені.

За даними Міністерства лісового господарства та навколишнього середовища, цього року в Туреччині сталося понад 2000 лісових пожеж.

Лише за останні кілька тижнів у пожежах загинули щонайменше 14 осіб, у тому числі пожежники.

У Греції, за даними влади, на півдні острова Евбея, на сході Криту, а також в районі Афін ризик лісових пожеж залишається надзвичайно високим, незважаючи на недавні дощі в багатьох районах.

Грецька пожежна служба перебуває в стані підвищеної готовності, особливо у зв'язку з прогнозованими на найближчі дні сильними вітрами в деяких районах, які викликають побоювання у пожежників, оскільки сильний вітер роздуває полум'я, ускладнюючи гасіння пожеж.

Ситуація залишається напруженою і в Італії, особливо на півдні країни, де особливо постраждала Сицилія.

Болгарія минулими вихідними попросила про допомогу через Механізм цивільного захисту ЄС.

У Туреччині за підозрами в спричиненні лісових пожеж заарештували майже 40 осіб.