Пожарные взяли под контроль лесные пожары в южной Европе и Турции

С субботы пожарные в южной Европе и Турции в основном взяли под контроль разрушительные лесные пожары последних дней, хотя многие районы готовятся к дальнейшей жаркой и сухой погоде.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

Самая сложная ситуация сложилась на севере Португалии, где в течение нескольких дней бушевал пожар недалеко от небольшого города Понте-да-Барка.

По словам главы службы гражданской защиты Элисио Оливейра, пламя почти локализовано, но погодные условия остаются неблагоприятными. В ближайшие дни ожидается новая волна жары с температурой выше 40 градусов по Цельсию, которая, вероятно, коснется и соседней Испании.

Второй крупный пожар недалеко от небольшого португальского городка Ароука, расположенного южнее, также удалось взять под контроль.

В то же время в Испании в Куэвас-дель-Валье пожарным неожиданно помог дождь, и пламя было почти полностью потушено. Дождь был как "манна небесная", написал департамент окружающей среды регионального правительства Кастилии и Леона.

Второй крупный лесной пожар в стране, в Лас-Урдес в регионе Касерес, также был взят под контроль, по данным агентства по защите от стихийных бедствий.

В Португалии и Испании с начала года пожарами уничтожено более 70 тысяч гектаров лесов, кустарников и сельхозугодий.

В Турции в субботу лесные пожары были в основном взяты под контроль. О единичных пожарах сообщалось из сельской местности Фракии и из Измира, но вскоре они были потушены.

По данным Министерства лесного хозяйства и окружающей среды, в этом году в Турции произошло более 2000 лесных пожаров.

Только за последние несколько недель в пожарах погибли по меньшей мере 14 человек, в том числе пожарные.

В Греции, по данным властей, на юге острова Эвбея, на востоке Крита, а также в районе Афин риск лесных пожаров остается чрезвычайно высоким, несмотря на недавние дожди во многих районах.

Греческая пожарная служба находится в состоянии повышенной готовности, особенно в связи с прогнозируемыми на ближайшие дни сильными ветрами в некоторых районах, которые вызывают опасения у пожарных, поскольку сильный ветер раздувает пламя, затрудняя тушение пожаров.

Ситуация остается напряженной и в Италии, особенно на юге страны, где особенно пострадала Сицилия.

Болгария в минувшие выходные попросила о помощи через Механизм гражданской защиты ЕС.

В Турции по подозрениям в причинении лесных пожаров арестовали почти 40 человек.