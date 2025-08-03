Віцеканцлер Німеччини вирушає до США: говоритиме про торгову угоду

Віцеканцлер і міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль наступного тижня відвідає США з першим візитом на новій посаді.

Про це повідомляє dpa з посиланням на представника німецького Мінфіну, пише "Європейська правда".

На понеділок у Вашингтоні запланована зустріч Клінгбайля з міністром фінансів США Скоттом Бессентом.

В ході переговорів будуть обговорюватися "підтримка і розширення трансатлантичного партнерства, співпраця в багатосторонніх форумах і інститутах, а також питання і виклики, пов'язані з принциповою угодою в торговельній суперечці", розповів представник німецького міністерства.

Міністерство фінансів також повідомило, що Клінгбайль зустрінеться з президентом Світового банку Аджаєм Банга під час свого візиту.

Нагадаємо, 27 липня після перемовин у шотландському Торнбері США та ЄС оголосили про укладення рамкової торгової угоди, що закріпила мита на європейський імпорт до США на рівні 15%.

Це стало підсумком багатьох місяців перемовин на тлі погроз з боку США встановити мита на європейські товари у розмірі 30% з 1 серпня, тоді як ЄС сподівався зберегти основну ставку тарифів на рівні 10%.

Президент США Дональд Трамп похвалив домовленість як "найбільшу угоду, яка будь-коли укладалася".

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