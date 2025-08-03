Вице-канцлер Германии отправляется в США: будет говорить о торговом соглашении

Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль на следующей неделе посетит США с первым визитом в новой должности.

Об этом сообщает dpa со ссылкой на представителя немецкого Минфина, пишет "Европейская правда".

На понедельник в Вашингтоне запланирована встреча Клингбайля с министром финансов США Скоттом Бессентом.

В ходе переговоров будут обсуждаться "поддержка и расширение трансатлантического партнерства, сотрудничество в многосторонних форумах и институтах, а также вопросы и вызовы, связанные с принципиальным соглашением в торговом споре", рассказал представитель немецкого министерства.

Министерство финансов также сообщило, что Клингбайль встретится с президентом Всемирного банка Аджаем Банга во время своего визита.

Напомним, 27 июля после переговоров в шотландском Торнбери США и ЕС объявили о заключении рамочного торгового соглашения, закрепившего пошлины на европейский импорт в США на уровне 15%.

Это стало итогом многих месяцев переговоров на фоне угроз со стороны США установить пошлины на европейские товары в размере 30% с 1 августа, тогда как ЕС надеялся сохранить основную ставку тарифов на уровне 10%.

Президент США Дональд Трамп похвалил договоренность как "крупнейшее соглашение, которое когда-либо заключалось".

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