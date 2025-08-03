В Эстонии говорят, что НАТО изучает возможность размещения союзного корпуса в стране

Эстонский министр обороны Ханно Певкур рассказал, что в НАТО рассматривают возможность размещения немецко-нидерландского корпуса союзных сил на территории Эстонии.

Заявление главы эстонского оборонного ведомства приводит ERR, сообщает "Европейская правда".

Как отмечается, в случае положительного сценария, базой корпуса должен стать город Пярну.

Ожидается, что окончательное решение будет принято в течение текущего года.

Певкур пояснил, что речь идет о важной части более широкого стратегического плана НАТО, который охватывает зону ответственности, включающую и Балтийский регион.

Размещение корпуса предусматривает создание инфраструктуры для 100-200 человек: штабных зданий, технических помещений и необходимых коммуникаций.

"Это коснется не только наших союзников, выполняющих командные функции, но и эстонских военнослужащих, включая срочников. Для Сил обороны это стратегически важный шаг", – подчеркнул Певкур.

Пярну рассматривается как подходящее место из-за своей развитой логистики: рядом порт, аэродром, железная дорога, шоссе и близость к Риге.

Мэр Пярну Ромек Косенкраниус заявил, что возвращение Сил обороны принесло бы городу существенные преимущества.

"Это дало бы возможность организовать здесь срочную службу, а также создать рабочие места для профессиональных военнослужащих", – сказал он.

Также недавно Певкур заявил, что на данный момент нет никаких признаков, что анонсированное США сокращение американского военного присутствия в Европе коснется стран Балтии.

Напомним, в июне Силы обороны Эстонии в сотрудничестве с Центром государственных оборонных инвестиций (RKIK) начали создание Балтийской оборонной зоны на юго-восточной границе страны.