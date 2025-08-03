Армения анонсировала совместные с США военные учения

В Армении с 12 по 20 августа пройдут совместные с США военные учения под названием "Орел Партнер – 2025".

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Армении, сообщает "Европейская правда".

Согласно заявлению, в учениях примут участие военнослужащие миротворческой бригады Вооруженных сил Армении, Сухопутных войск США в Европе и Африке, а также Национальной гвардии штата Канзас.

Учения предусматривают подготовку и выполнение миротворческих задач с акцентом на процедуры медицинской эвакуации, отметили в Минобороны Армении.

"Целью учений является повышение уровня взаимодействия подразделения, участвующего в международных миротворческих миссиях, в рамках миротворческих операций, осуществление обмена передовым опытом управления и тактической коммуникации, а также повышение готовности миротворческого подразделения ВС РВ", – говорится в сообщении.

В рамках подготовки к миротворческим миссиям подразделения, готовящиеся к международным операциям, периодически участвуют в подобных совместных учениях и тренировках в странах-партнерах, резюмировали в ведомстве.

Напомним, недавно в Грузии проходили многонациональные военные учения Agile Spirit 2025 под эгидой Североатлантического альянса.

Сообщалось также, что в Молдове с 4 по 18 августа пройдут многонациональные учения Scutul de Foc-2025 ("Огненный щит-2025") с участием молдавских, румынских и американских военных.