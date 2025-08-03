Польша официально объявила о продлении контроля на границах с Литвой и Германией

Польша продлит временный пограничный контроль с Германией и Литвой до 4 октября

Об этом объявил в воскресенье министр внутренних дел Польши Марцин Кервинский, которого цитирует PAP, сообщает "Европейская правда".

Как отметил министр, соответствующее распоряжение правительства уже было отправлено для информирования Европейской комиссии.

"98% герметичности нашего пограничного барьера заставляет белорусские и российские службы, а также нелегальных мигрантов переходить на другие участки", – сказал Кервинский.

Он подчеркнул необходимость перекрыть новый маршрут нелегальной миграции через Латвию и Литву.

Поэтому, по словам главы МВД Польши, было решено еще на два месяца продлить контроль на границах.

"В сентябре мы будем принимать решение о дальнейших шагах в этом направлении на основе данных пограничной службы, армии и полиции", – рассказал Кервинский.

Глава МВД также добавил, что о решении были проинформированы "все наши партнеры".

"Наши европейские партнеры полностью понимают, что эти решения имеют целью закрыть миграционный маршрут, который сегодня возобновился через Литву и Латвию", – добавил он.

Напомним, 7 июля в Польше начало применяться решение правительства о временном контроле на границах с Германией и Литвой для противодействия нелегальной миграции.

В польском правительстве объясняли, что проверки необходимы для уменьшения неконтролируемого потока мигрантов из России и Беларуси.