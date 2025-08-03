Каллас: ХАМАС має скласти зброю і завершити правління в Газі

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що палестинське угруповання ХАМАС має роззброїтись і припинити своє правління в Газі.

Про це вона написала в Х, повідомляє "Європейська правда".

Коментар Каллас стосувався відео, яке опублікували бойовики ХАМАС. На ньому були показані двоє ізраїльських заручників, яких палестинські бойовики досі утримують в полоні.

Глава європейської дипломатії засудила ці "жахливі кадри". Вона підкреслила, що заручники мають бути "звільнені негайно".

"ХАМАС повинен роззброїтися і припинити своє правління в Газі. Водночас необхідно забезпечити доставку великомасштабної гуманітарної допомоги тим, хто її потребує", – додала Каллас.

В останні тижні більшість країн ЄС посилили риторику щодо Ізраїлю через випадки вбивства цивільних у Газі, які намагались отримати гуманітарну допомогу.

Також президент США Дональд Трамп раніше сказав, що вважає проблему з голодом в секторі Гази реальною.