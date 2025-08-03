Каллас: ХАМАС должен сложить оружие и завершить правление в Газе

Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас заявила, что палестинская группировка ХАМАС должна разоружиться и прекратить свое правление в Газе.

Об этом она написала в Х, сообщает "Европейская правда".

Комментарий Каллас касался видео, которое опубликовали боевики ХАМАС. На нем были показаны двое израильских заложников, которых палестинские боевики до сих пор удерживают в плену.

Глава европейской дипломатии осудила эти "ужасные кадры". Она подчеркнула, что заложники должны быть "немедленно освобождены".

"ХАМАС должен разоружиться и прекратить свое правление в Газе. В то же время необходимо обеспечить доставку крупномасштабной гуманитарной помощи тем, кто в ней нуждается", – добавила Каллас.

В последние недели большинство стран ЕС усилили риторику в отношении Израиля из-за случаев убийства гражданских лиц в Газе, которые пытались получить гуманитарную помощь.

Также президент США Дональд Трамп ранее сказал, что считает проблему с голодом в секторе Газа реальной.