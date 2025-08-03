В Молдове зарегистрировали пророссийский блок экс-президента Додона

В Молдове официально зарегистрировали политический блок, сформированный вокруг пророссийского экс-президента Игоря Додона, лидера "Партии социалистов".

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Центральная избирательная комиссия Молдовы 3 августа зарегистрировала как политическое объединение "Патриотический избирательный блок" (Blocul Electoral Patriotic), в который вошли "Партия социалистов" экс-президента Молдовы, "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы".

Для участия в выборах представители блока должны будут предоставить ЦИК полный список кандидатов.

Додон после подтверждения регистрации заявил, что теперь "никто не помешает провести в парламент силы, защищающие суверенитет Молдовы, наши традиции и права каждого".

Экс-президент Игорь Додон уже давно анонсировал формирование политического блока вокруг своей политсилы, но до сих пор его название не раскрывали.

Также стало известно, что ЦИК исключила из списка допущенных к участию в выборах большинство партий пророссийского блока "Победа".

Сам блок перед этим не допустили к участию в выборах, которые пройдут 28 сентября.