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У Франції впіймали на гарячому підлітка, що скоїв підпал у хвойному лісі

Новини — Неділя, 3 серпня 2025, 15:28 — Марія Ємець

У Франції повідомляють про затримання 17-річного хлопця, якого заскочили за підпалом у хвойному лісі біля міста Монпельє, що міг перерости у чергову лісову пожежу.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

17-річного хлопця затримали у суботу, повідомили агентству AFP у директораті національної поліції та пожежній службі, після того, як його помітили за підпалом у хвойному лісі у районі О-де-Массан біля міста Монпельє на півдні країни.

"Інформація надійшла від свідка інциденту, якраз тоді, коли вогонь починав поширюватись. На щастя, у нас була поруч чергова команда, що дозволило швидко зреагувати", – повідомили у поліції. 

На місце швидко відправили три пожежних команди й гелікоптер. Вогонь вдалось стримати, проте до того часу вигоріло майже 4700 квадратних метрів. 

Юнак не проживає у тій місцевості і вже був відомий поліції. 

Перед тим у п’ятницю за кількасот метрів від того ж місця зайнялась інша пожежа, яку теж швидко загасили. Наразі невідомо, чи випадки пов’язані між собою. 

Протягом липня у Франції гасили кілька масштабних пожеж, одну з них – у легендарному Броселіандському лісі. 

Від лісових пожеж потерпають також сусідні Іспанія і Португалія.

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Франція інциденти
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