У Франції впіймали на гарячому підлітка, що скоїв підпал у хвойному лісі

У Франції повідомляють про затримання 17-річного хлопця, якого заскочили за підпалом у хвойному лісі біля міста Монпельє, що міг перерости у чергову лісову пожежу.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

17-річного хлопця затримали у суботу, повідомили агентству AFP у директораті національної поліції та пожежній службі, після того, як його помітили за підпалом у хвойному лісі у районі О-де-Массан біля міста Монпельє на півдні країни.

"Інформація надійшла від свідка інциденту, якраз тоді, коли вогонь починав поширюватись. На щастя, у нас була поруч чергова команда, що дозволило швидко зреагувати", – повідомили у поліції.

На місце швидко відправили три пожежних команди й гелікоптер. Вогонь вдалось стримати, проте до того часу вигоріло майже 4700 квадратних метрів.

Юнак не проживає у тій місцевості і вже був відомий поліції.

Перед тим у п’ятницю за кількасот метрів від того ж місця зайнялась інша пожежа, яку теж швидко загасили. Наразі невідомо, чи випадки пов’язані між собою.

Протягом липня у Франції гасили кілька масштабних пожеж, одну з них – у легендарному Броселіандському лісі.

Від лісових пожеж потерпають також сусідні Іспанія і Португалія.