Во Франции поймали с поличным подростка, совершившего поджог в хвойном лесу

Во Франции сообщают о задержании 17-летнего парня, которого поймали за поджогом в хвойном лесу возле города Монпелье, который мог перерасти в очередной лесной пожар.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

17-летнего парня задержали в субботу, сообщили агентству AFP в дирекции национальной полиции и пожарной службе, после того как его заметили за поджогом в хвойном лесу в районе О-де-Массан возле города Монпелье на юге страны.

"Информация поступила от свидетеля инцидента, как раз в тот момент, когда огонь начал распространяться. К счастью, у нас была рядом дежурная команда, что позволило быстро отреагировать", – сообщили в полиции.

На место быстро отправили три пожарные команды и вертолет. Огонь удалось сдержать, однако к тому времени выгорело почти 4700 квадратных метров.

Юноша не проживает в той местности и уже был известен полиции.

Перед этим в пятницу в нескольких сотнях метров от того же места возник другой пожар, который тоже быстро потушили. Пока неизвестно, связаны ли эти случаи между собой.

В течение июля во Франции тушили несколько масштабных пожаров, один из них – в легендарном Бросельянском лесу.

От лесных пожаров страдают также соседние Испания и Португалия.