Апеляційний суд США визнав тарифи Трампа незаконними

Федеральний апеляційний суд у п'ятницю, 29 серпня, постановив, що більшість мит президента США Дональда Трампа є незаконними.

Про це пише CNBC, передає "Європейська правда".

Апеляційний суд США для федерального округу ухвалив рішення, що закон, на який посилався Трамп, коли вводив свої найширші мита, зокрема "взаємні", насправді не надає йому повноважень на введення цих зборів.

"Основні повноваження Конгресу щодо введення податків, таких як мита, за Конституцією належать виключно законодавчій гілці влади. Мита є основними повноваженнями Конгресу", – заявив суд.

Апеляційний суд призупинив дію свого рішення до 14 жовтня, щоб дати адміністрації Трампа час звернутися до Верховного суду з проханням скасувати це рішення.

Трамп відреагував на це рішення та заявив, що "всі тарифи залишаються в силі".

"Сьогодні Апеляційний суд, який відзначається високою партійною прихильністю, помилково заявив, що наші тарифи повинні бути скасовані, але вони знають, що Сполучені Штати Америки в кінцевому підсумку переможуть. Якщо ці тарифи коли-небудь зникнуть, це буде справжньою катастрофою для країни", – заявив він.

Трамп стверджує, що якщо це рішення буде залишено в силі, воно "буквально знищить Сполучені Штати Америки".

Скриншот: Truth Social

Нагадаємо, 28 липня була укладена рамкова торговельна угода між президентом США Дональдом Трампом та головою Єврокомісії.

Угода запроваджує болючі 15% мита на всі товари з ЄС до США – від автомобілів до вин. Трамп похвалив домовленість як "найбільшу угоду, яка будь-коли укладалася".

Водночас німецька економіка скоротилася на 0,3% на тлі сповільнення експорту через тарифи США.

21 серпня стало відомо, що Європейському Союзу вдалося зафіксувати нульові тарифи з боку Сполучених Штатів на ряд товарів, таких як літаки та їхні частини й фармацевтичні генерики.