Апелляционный суд США признал тарифы Трампа незаконными

Федеральный апелляционный суд в пятницу, 29 августа, постановил, что большинство пошлин президента США Дональда Трампа являются незаконными.

Об этом пишет CNBC, передает "Европейская правда".

Апелляционный суд США для федерального округа принял решение, что закон, на который ссылался Трамп, когда вводил свои самые широкие пошлины, в частности "взаимные", на самом деле не дает ему полномочий на введение этих сборов.

"Основные полномочия Конгресса по введению налогов, таких как пошлины, по Конституции принадлежат исключительно законодательной ветви власти. Пошлины являются основными полномочиями Конгресса", – заявил суд.

Апелляционный суд приостановил действие своего решения до 14 октября, чтобы дать администрации Трампа время обратиться в Верховный суд с просьбой отменить это решение.

Трамп отреагировал на это решение и заявил, что "все тарифы остаются в силе".

"Сегодня Апелляционный суд, который отличается высокой партийной приверженностью, ошибочно заявил, что наши тарифы должны быть отменены, но они знают, что Соединенные Штаты Америки в конечном итоге победят. Если эти тарифы когда-нибудь исчезнут, это будет настоящей катастрофой для страны", – заявил он.

Трамп утверждает, что если это решение будет оставлено в силе, оно "буквально уничтожит Соединенные Штаты Америки".

Скриншот: Truth Social

Напомним, 28 июля было заключено рамочное торговое соглашение между президентом США Дональдом Трампом и главой Еврокомиссии.

Соглашение вводит болезненные 15% пошлины на все товары из ЕС в США – от автомобилей до вин. Трамп похвалил договоренность как "крупнейшее соглашение, которое когда-либо заключалось".

В то же время немецкая экономика сократилась на 0,3% на фоне замедления экспорта из-за тарифов США.

21 августа стало известно, что Европейскому Союзу удалось зафиксировать нулевые тарифы со стороны Соединенных Штатов на ряд товаров, таких как самолеты и их части и фармацевтические дженерики.