Адміністрація Трампа заявила, що скасування мит шкодитиме зовнішній політиці США

Члени адміністрації президента США Дональда Трампа заявили федеральному Апеляційному суду, що визнання мит американського президента "незаконними" серйозно зашкодить зовнішній політиці США.

Про це пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

Міністр фінансів США Скотт Бессент попередив про "небезпечне дипломатичне збентеження" у зв’язку з таким рішенням суду.

Адміністрація президента США подала заяви Бессента, міністра торгівлі Говарда Лутніка та державного секретаря Марко Рубіо до Апеляційного суду США у федеральному окрузі у Вашингтоні.

Очікується, що суд незабаром вирішить, чи перевищив Трамп свої повноваження, ввівши мита відповідно до закону про надзвичайні повноваження 1977 року.

Заяви Бессента, Лутніка та Рубіо були подані на підтримку прохання про негайне призупинення будь-якого рішення проти адміністрації до винесення остаточного рішення Верховним судом США.

Лутнік заявив, що невиконання цього прохання матиме "руйнівні та жахливі наслідки".

В адміністрації заявили, що рішення про визнання тарифів недійсними зведе нанівець місяці переговорів з Європейським Союзом, Японією, Південною Кореєю та іншими країнами. Бессент сказав, що здатність президента швидко вводити тарифи завадила іншим країнам відповісти аналогічними заходами.

"Призупинення дії тарифів наражатиме Сполучені Штати на ризик відповідних заходів з боку інших країн, які вважатимуть, що Сполучені Штати не мають можливості швидко реагувати на такі заходи", – заявив міністр фінансів.

Лутнік, своєю чергою, заявив, що мита змусили іноземні держави сісти за стіл переговорів "таким чином, якого не зміг досягти жоден інший президент", і сказав суду, що негативне рішення "дасть світові сигнал про те, що Сполучені Штати не мають рішучості захищати свою економічну та національну безпеку".

Нагадаємо, 28 липня була укладена рамкова торговельна угода між президентом США Дональдом Трампом та головою Єврокомісії.

Угода запроваджує болючі 15% мита на всі товари з ЄС до США – від автомобілів до вин. Трамп похвалив домовленість як "найбільшу угоду, яка будь-коли укладалася".

Водночас німецька економіка скоротилася на 0,3% на тлі сповільнення експорту через тарифи США.

21 серпня стало відомо, що Європейському Союзу вдалося зафіксувати нульові тарифи з боку Сполучених Штатів на ряд товарів, таких як літаки та їхні частини й фармацевтичні генерики.